После трагедии звезда "Обыкновенного чуда" выяснила имя своего будущего избранника

Нина Пушкова уже много лет счастлива в браке с Алексеем Пушковым. Познакомилась пара в театре, только вот сенатор смотрел не на представление, а на девушку, сидящую рядом. Как потом окажется, это была его будущая жена.

Актриса с большим трепетом вспоминает о начале их отношений. В студии программы "Судьба человека" Пушкова вспомнила, как Алексей подарил ей котенок-чайник. Сенатор хранил его с самого детства, однако все-таки решил отдать столь важную частичку себя своей возлюбленной.

Пушкова рассказала Корчевникову, что она всегда думала, что ее супруг будет старше ее, однако судьба распорядилась иначе, пишет РИА ФАН.

Уже на втором свидании звезда "Обыкновенного чуда" сказала Пушкову, что, "к сожалению", он станет ее мужем. Юноша, который не очень-то хотел, чтобы свободная и легкая жизнь так быстро заканчивалась, все-таки выбрал любовь.

И, похоже, что других вариантов у Алексея не было. За пару лет до встречи с сенатором актриса пережила клиническую смерть, а заодно и получила странное предзнаменование.

Так, Пушкова не умела плавать, зато очень любила нырять. Однажды 18-летнюю девушку унесло течение, наступила клиническая смерть. К счастью, ее удалось спасти, а когда Нина сделала первый вдох, то отчетливо услышала имя "Алеша". Только вот на пляже никого с таким именем не было.

С тех пор артистка была уверена, что именно так будут звать ее будущего супруга. И, как мы видим, так и получилось.