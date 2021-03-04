Жена актера начала переживать, что ей придется делиться наследством

В самом начале этого года не стало звезды киноленты "Человек-амфибия" Владимира Коренева. Как это обычно и бывает, после смерти актера тут же начала всплывать информация о тайных наследниках. У артиста, например, нашелся внебрачный сын Алексей и внучка Тамара.

К сожалению, наследника Коренева не стало в 1997 году. Мужчина сначала пытался построить карьеру в музыкальной индустрии, однако в один момент связался с криминальным миром. В итоге Алексея нашли в лесу.

У мужчины осталась дочь Тамара. Сейчас ей 24 года. Девушка согласилась сдать ДНК-тест, чтобы подтвердить родство с народным артистом. В итоге зрители "России 1" узнали, что вероятность родства – 99%.

При этом девушка согласилась на эту процедуру только ради того, чтобы защитить честь бабушки, а не ради наследства.

Семья Коренева в это не верит. Вдова, например, и вовсе вышла из себя, узнав о результатах теста.

"Видите, когда это было? 60 лет назад! Господи, боже мой! Поищите у всех детей, может, еще кого найдете. У него не было никакого наследства, квартиры нет, машины и дачи – тоже. ДНК? Там это все неправда!"

– сокрушалась взбешенная Алевтина Константинова.

Вдова также добавила, что если бы Тамара действительно хотела встретиться с семьей дедушки, то не стала бы устраивать из этого шоу.

Кстати, Тамара не единственная тайная внучка Коренева. Ранее тайная наследница Юлия рассказала, как дедушка приходил в гости к ее отцу.