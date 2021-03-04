Девушка восхитила поклонников своей необычной внешностью

Мария Голубкина – мать двоих детей, которые появились на свет в браке с Николаем Фоменко. Актриса не скрывает, что гордится своими наследниками, правда, их фотографии публикует редко. Дочь звезды, например, не очень любит публичность и предпочитает держаться подальше от излишнего внимания. Но в этот раз Голубкина решила сделать исключение и показала несколько свежих фотографий Анастасии.

Звезда фильма "Вместо меня" показала новую стрижку 22-летней девушки. Снимок она подписала коротко – "Настя". Кадры, кажется, были сделаны прямо в салоне. Отдельного внимания удостоились необычные украшения наследницы Голубкиной.

В комментариях пользователи принялись расхваливать красавицу, отмечая, что она взяла от своих родителей самое лучшее. А кто-то даже сравнил ее с западной актрисой Кирой Найтли, другие же увидели в Анастасии черты Алины Кабаевой.

"Яркость у девочки, однозначно, от папы", "Видно, что породистая девушка! Гены великая штука", "Когда ребенок рожден от большой любви", "Глаза Киры Найтли! Красавица!", "Кира Найтли/Алина Кабаева (50/50), красотища! Плод любви, это точно!", "Просто красавица, взяла от родителей все самое лучшее", "До чего же хороша барышня",

– написали восхищенные поклонники.

Напомним, что более 10 лет Голубкина была замужем за лидером группы "Секрет" Николаем Фоменко. В 1998 году актриса родила дочку Настю, а в 2003 году на свет появился сын Иван. Пара рассталась в 2008 году.

Ранее Голубкина призналась в насилии над детьми. В детстве актриса часто била своих наследников. Однако о своих жестких методах воспитания звезда не жалеет.