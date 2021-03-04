Музыканту стало плохо накануне, 3 марта

Певца Александра Маршала госпитализировали в больницу в Подмосковье. Об этом стало известно СМИ.

Телеграм-канал Mash сообщил, что музыкант находился в предынсультном состоянии. Об этом же написал и телеграм-канал "Комсомольской правды".

Неприятность случилась с 63-летним солистом группы "Парк Горького" у него дома в Барвихе. Маршалу вызвали "скорую помощь", которая решила везти его в больницу.

Других подробностей состояния Маршала не приводится. Впрочем, позже бывшая жена Маршала и его директор опровергла РИА "Новости" эту информацию, отметив, что артист находится дома. У певца просто подскочило давление.

Певец начал свою карьеру в 1980-м в Москве, выступая в ресторанах. Спустя несколько лет стал участником группы "Парк Горького". В 1998-м вышел первый сольный альбом Маршала "Может быть".

Маршал трижды был женат, есть дочь Полина и сын Артем. С 2017-го состоит в отношения с сотрудницей радио "Шансон" Кариной Нугаевой.