СМИ: Маршал попал в больницу в тяжелом состоянии

СМИ: Маршал попал в больницу в тяжелом состоянии
Александр Маршал. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыканту стало плохо накануне, 3 марта

Певца Александра Маршала госпитализировали в больницу в Подмосковье. Об этом стало известно СМИ.

Телеграм-канал Mash сообщил, что музыкант находился в предынсультном состоянии. Об этом же написал и телеграм-канал "Комсомольской правды". 

Неприятность случилась с 63-летним солистом группы "Парк Горького" у него дома в Барвихе. Маршалу вызвали "скорую помощь", которая решила везти его в больницу. 

Других подробностей состояния Маршала не приводится. Впрочем, позже бывшая жена Маршала и его директор опровергла РИА "Новости" эту информацию, отметив, что артист находится дома. У певца просто подскочило давление. 

Певец начал свою карьеру в 1980-м в Москве, выступая в ресторанах. Спустя несколько лет стал участником группы "Парк Горького". В 1998-м вышел первый сольный альбом Маршала "Может быть". 

Маршал трижды был женат, есть дочь Полина и сын Артем. С 2017-го состоит в отношения с сотрудницей радио "Шансон" Кариной Нугаевой. 

Полина ИВАНОВА

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