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Отца "Ералаша" Бориса Грачевского
не стало 14 января. Оказалось, незадолго до кончины он успел записать
трогательное видеообращение к 8-летней дочери от предыдущего брака.
На кадрах не теряющий оптимизма даже на пороге смерти мэтр уверяет наследницу, что неплохо себя чувствует и уже может поговорить с Василисой.
Лицо Грачевского снято крупным планом. На нем надета кислородная маска. Борису Юревичу с трудом даются слова, однако он верит, что сможет выкарабкаться.
"Поговори с папой! Мне уже легче, уже я могу с тобой бодро и весело говорить", – обращается к дочери знаменитость.
Грачевский трогательно назвал Василису "звездочкой и лапочкой" и попросил ее поскорее позвонить ему. Спустя несколько часов режиссер впал в кому, из которой уже не вышел. Предсмертное видеосообщение было обнародовано в эфире телешоу "Пусть говорят".
Напомним, Василиса появилась в браке создателя журнала "Ералаш" с Анной Грачевской. Также у режиссера остался годовалый сын от последнего брака с Екатериной Белоцерковской. Помимо этого, у Бориса Юрьевича есть взрослые дети от предыдущих отношений.
К слову, на этом выпуске шоу Анна не смогла выдержать нападки друзей сценариста и сбежала со съемок. Женщину обвинили в смерти мэтра, передает телеканал "360".
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