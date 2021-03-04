"Поговори с папой!": появилось последнее видео с Грачевским перед смертью

"Поговори с папой!": появилось последнее видео с Грачевским перед смертью
Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер скончался спустя несколько часов после обращения к дочери

Отца "Ералаша" Бориса Грачевского не стало 14 января. Оказалось, незадолго до кончины он успел записать трогательное видеообращение к 8-летней дочери от предыдущего брака.

На кадрах не теряющий оптимизма даже на пороге смерти мэтр уверяет наследницу, что неплохо себя чувствует и уже может поговорить с Василисой.

Лицо Грачевского снято крупным планом. На нем надета кислородная маска. Борису Юревичу с трудом даются слова, однако он верит, что сможет выкарабкаться.

"Поговори с папой! Мне уже легче, уже я могу с тобой бодро и весело говорить", – обращается к дочери знаменитость.

Грачевский трогательно назвал Василису "звездочкой и лапочкой" и попросил ее поскорее позвонить ему. Спустя несколько часов режиссер впал в кому, из которой уже не вышел. Предсмертное видеосообщение было обнародовано в эфире телешоу "Пусть говорят".

Напомним, Василиса появилась в браке создателя журнала "Ералаш" с Анной Грачевской. Также у режиссера остался годовалый сын от последнего брака с Екатериной Белоцерковской. Помимо этого, у Бориса Юрьевича есть взрослые дети от предыдущих отношений.

К слову, на этом выпуске шоу Анна не смогла выдержать нападки друзей сценариста и сбежала со съемок. Женщину обвинили в смерти мэтра, передает телеканал "360".

Ольга ФЕДОРОВА

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