Сейчас артист занимается подготовкой к празднику

В СМИ то и дело появляются тревожные новости о плачевном состоянии Бориса Моисеева. Однако сам артист называет подобные сообщения грязными сплетнями и продолжает радоваться жизни несмотря ни на что. Сегодня исполнителю хита "Голубая Луна" исполняется 67 лет, поэтому певец решил позвать всех самых близких друзей разделить этот праздник вместе с ним.

Гуляния пройдут в московской квартире Моисеева. Гостей будет много: танцевальный и музыкальный коллективы, с которыми артист когда-то выступал, друзья из Ялты. Может, даже Алла Борисовна заглянет, но певец будет рад и звонку.

Директор артиста рассказал, что Примадонна звонит Моисееву каждый год.

"Он, конечно, ждет теплых слов от нее и Максима Галкина, точно что-то душевное придумают. Алла Борисовна часто на связи, минимум, раз в месяц, поддерживает, не раз предлагала финансовую помощь, но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что",

– поделился Сергей Горох со Starhit.

Также, возможно, поздравить друга заедут Нелли Кобзон, Галина Романовская и Ада Тодд, которых певец называет "сестрами". Женщины регулярно общаются с артистом, отправляют ему цветы, подарки и деньги, хотя тот и очень этому сопротивляется.

Угощать, кстати, будут фаршированными перцами, оливье и мандаринами. Артист решил разнообразить меню классическими новогодними блюдами.

Ранее директор Моисеева прокомментировал скандальное интервью Алены Апиной, в котором звезда заявила, что исполнитель хита "Голубая Луна" находится в плачевном состоянии и почти перестал разговаривать.