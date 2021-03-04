Композитор показал отрывок их совместного выступления

В свои 69 лет Ирина Аллегрова прекрасно выглядит: подтянутая фигура, ухоженный внешний вид, осиная талия. Однако мало кто знает, что вот уже почти 30 лет императрица российской эстрады вынуждена носить парик.

Оказалось, что артистка вовсе не блондинка. На самом деле у Аллегровой темные короткие волосы. Натуральный цвет волос можно разглядеть на видео, которое на днях опубликовал Игорь Крутой.

На нем певица исполняет композицию "Двое". При этом на сцене звезда появилась в не совсем привычном для поклонников виде – с убранными назад темными волосами.

Впервые парик "императрица" надела в 1991 году. Тогда артистка решила выбелить волосы гидроперитом. Аллегрова пошла в парикмахерскую, но мастер передержала краску и сожгла знаменитости всю шевелюру. Поначалу певица не могла налюбоваться на новую прическу, а вот через неделю ей пришлось покупать парик, потому что большая часть волос выпала, пишет "Собеседник".

Волосы Ирина в итоге восстановила, но от париков так и не отказалась. Как считают ее друзья, звезда умеет их хорошо обыгрывать.

Ранее Игорь Крутой рассказал о первой встрече с Ириной Аллегровой. Познакомились знаменитости более 40 лет назад в подвале отеля "Балчуг", где репетировали музыкант. Оказалось, что в какой-то момент артисты стали настолько близки, что в СМИ тут же поползли слухи об их романе.