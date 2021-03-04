Слезные молитвы не помогли продюсеру поставить точку в отношениях с актрисой

В отношениях Бари Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной произошел новый поворот. Сегодня Пресненский районный суд Москвы отменил судебный акт о расторжении брака между артистами.

Иными словами, скандальная парочка остается вместе. Решение не разводиться приняла Лидия Николаевна, которая подала в суд отказ от иска. И если актриса, кажется, счастлива, то о реакции Бари Каримовича можно лишь догадываться.

Примечательно, что днем ранее шоумен слезно просил свою жену дать ему развод. Но истерика Алибасова Шукшину не удивила. Сейчас артистку волнует лишь то, в каком состоянии находится музыкальный продюсер, и где он находится, уточняет StarHit.

"Будучи законной супругой, Лидия Николаевна имеет право на получение любой информации о нем",

– подчеркнула адвокат актрисы.

Ранее стало известно, что Алибасов может воссоединиться с матерью сына, которая уже завтра должна прибыть в Калининград, чтобы поддержать бывшего.