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В отношениях Бари Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной произошел новый поворот. Сегодня Пресненский районный суд Москвы отменил судебный акт о расторжении брака между артистами.
Иными словами, скандальная парочка остается вместе. Решение не разводиться приняла Лидия Николаевна, которая подала в суд отказ от иска. И если актриса, кажется, счастлива, то о реакции Бари Каримовича можно лишь догадываться.
Примечательно, что днем ранее шоумен слезно просил свою жену дать ему развод. Но истерика Алибасова Шукшину не удивила. Сейчас артистку волнует лишь то, в каком состоянии находится музыкальный продюсер, и где он находится, уточняет StarHit.
"Будучи законной супругой, Лидия Николаевна имеет право на получение любой информации о нем",
– подчеркнула адвокат актрисы.
Ранее стало известно, что Алибасов может воссоединиться с матерью сына, которая уже завтра должна прибыть в Калининград, чтобы поддержать бывшего.
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