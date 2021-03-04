Герцогиня огорчена из-за очередных нападок в ее сторону

Члены королевской семьи продолжают выяснять отношения. Очередной скандал вспыхнул после анонса интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри.

Сейчас Букингемский дворец и герцогиня буквально обмениваются взаимными претензиями. В частности, выяснилось, что еще в 2018 году пресс-секретарь принца Гарри и Маркл подал жалобу на бывшую актрису. Тогда вмешался принц, который уговорил Джейсона Кнауфа не делать этого. Жалобу пресс-секретарь в итоге отозвал, однако спустя месяц ушел в отставку.

Позже Кнауф признался, что уволиться его вынудила именно Маркл, слухи о несносном характере которой ходят уже давно, пишет телеграм-канал РИА "Новости" с ссылкой на Times. Бывший пресс-секретарь добавил, что королевская особа также заставила уйти с работы двух его коллег.

Этой ситуацией заинтересовались во дворце. Теперь пострадавших сотрудников привлекут к разбору случившегося. Во дворце пообещали выяснить все обстоятельства, чтобы добраться до истины.

Маркл остается лишь тяжело вздыхать и заявлять, что она устала от подобных нападок, не забывая еще раз напомнить, что и сама была объектом травли в Букингемском дворце. Также она обвинила королевскую семью в том, что они способствуют "увековечиванию лжи" о ней и принце Гарри.

Кстати, слухи о непростом характере герцогини ходили уже давно. Некоторые из работников дворца часто называли ее "настоящим извергом". Также британские СМИ писали, что однажды Маркл довела герцогиню Кейт до слез. Да и помощники Меган менялись один за другим, что не может не наводить на мысль о правдивости сплетен.

Ранее в Сети появились детали личного разговора принца Гарри и королевы Елизаветы II.