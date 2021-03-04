"Ущербное сознание": Соседов врезал "псевдовеликому" Баскову

"Ущербное сознание": Соседов врезал "псевдовеликому" Баскову
Николай Басков. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Особенно критика взбесили жалобы артистов на безденежье

Российские артисты часто демонстрируют в своих социальных сетях роскошные виллы, фотографии с отпуска на дорогих курортах, брендовые вещи. И если поклонники с удовольствием следят за жизнью своих кумиров, музыкальный критик Сергей Соседов, например, считает, что выставление своих богатств на всеобщее обозрение недопустимо. 

Журналист заявил, что публичное демонстрирование своего большого состояния – признак плохого воспитания. Соседов поддержал Виктора Дробыша, который пару дней назад высмеял Николая Баскова за чрезмерный пафос. 

"Ущербное сознание – из грязи в князи. И все им кажется, что им мало, мало, и этот ложный пафос, псевдовеличие. Да кто вы такие, хочется сказать?! Извините, вы – не Шаляпин, не Мария Каллас! Вам просто повезло. И тот же Басков, и Киркоров, и прочие",

– возмущался критик в беседе с "Пятым каналом"

Соседов уверен, что артисты не должны жить на широкую ногу, когда их поклонники живут бедно. Досталось и западным артистам, которые, по словам Сергея, являются "аморальными примерами". 

Но больше всего журналиста раздражают звезды, которые жалуются на безденежье. 

"Показывают свои роскошные дачи, виллы, дворцы в глянцевых журналах – там чуть ли не золотые унитазы 999 пробы, извините!"

– не сдерживался Соседов. 

Ранее Дробыш пожурил Баскова за то, что он на все мероприятия приезжает на роскошном лимузине и в компании нескольких телохранителей. Композитор призвал российских знаменитостей быть ближе к народу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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