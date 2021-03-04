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Скончался певец Сергей Бразил Королев. О трагедии стало известно накануне из соцсети группы Brutto, в которой он был вокалистом.
Артист ушел из жизни очень рано. Ему было только 35 лет.
Ушел "Боец. Герой. Надежный Друг". Он "сражался до конца", написали коллеги-музыканты в "Фейсбук".
Причиной смерти рокера стала тяжелая болезнь – глиобластома правого полушария головного мозга четвертой степени. Два года назад его прооперировали, напоминает "Общественная служба новостей".
Сергей Королев пришел в Brutto, когда группа только была основана – в 2014-м. Также он был вокалистом коллектива "Ляпис Трубецкой". Ранее занимался спортом и финансами.
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