Рокера не стало в 35 лет

Скончался певец Сергей Бразил Королев. О трагедии стало известно накануне из соцсети группы Brutto, в которой он был вокалистом.

Артист ушел из жизни очень рано. Ему было только 35 лет.

Ушел "Боец. Герой. Надежный Друг". Он "сражался до конца", написали коллеги-музыканты в "Фейсбук".

Причиной смерти рокера стала тяжелая болезнь – глиобластома правого полушария головного мозга четвертой степени. Два года назад его прооперировали, напоминает "Общественная служба новостей".

Сергей Королев пришел в Brutto, когда группа только была основана – в 2014-м. Также он был вокалистом коллектива "Ляпис Трубецкой". Ранее занимался спортом и финансами.