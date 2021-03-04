99-летний супруг Елизаветы II перенес операцию

Принц Филипп находится в больнице уже 16 дней

Герцогу Эдинбургскому, которому в июне 2021-го исполнится 100 лет, провели хирургическую операцию на сердце. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца. 

Как передает телеканал Sky News, принц Филипп проведет в больнице еще несколько дней, чтобы восстановиться после операции. 

Супруг Елизаветы II попал в больницу в середине февраля из-за инфекционной болезни. Потом в результате обследования принца Филиппа отправили в другую клинику уже из-за хронического заболевания сердца. Несколько лет назад он перенес операцию по коронарному стентированию.

Полина ИВАНОВА

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