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Герцогу Эдинбургскому, которому в июне 2021-го исполнится 100 лет, провели хирургическую операцию на сердце. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
Как передает телеканал Sky News, принц Филипп проведет в больнице еще несколько дней, чтобы восстановиться после операции.
Супруг Елизаветы II попал в больницу в середине февраля из-за инфекционной болезни. Потом в результате обследования принца Филиппа отправили в другую клинику уже из-за хронического заболевания сердца. Несколько лет назад он перенес операцию по коронарному стентированию.
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