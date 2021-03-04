Яхтсмен по непонятным причинам не рассказывал певице о внебрачной дочери

В СМИ продолжает появляться любопытная информация о Юрии Фирсове. Мужчина, которого дети Валентины Легкоступовой подозревают в убийстве матери, не скрывал, что трижды был женат, а от первых двух браков у него есть три ребенка. Однако выяснилось, что у яхтсмена есть еще одна тайная дочь, которую он почему-то скрывал.

Взрослая наследница Фирсова живет в Санкт-Петербурге. Анна Сахарова уже успела сделать своего отца дедушкой, только вот вдовец по непонятным причинам не спешит об этом говорить.

Когда журналисты "Комсомольской правды" позвонили Анне, чтобы поподробнее узнать о родстве с Фирсовым, она лишь отмахнулась, заявив, что ничего плохого и хорошего сказать о нем не может.

Однако фотографии со скандально известным мужчиной в социальных сетях Сахарова удалять не стала. Последние снимки были опубликованы примерно 5 лет назад.

"Люблю тебя, доченька",

– писал Юрий Анне в социальных сетях в 2016 году.

Так почему же, если у отца и дочери такие хорошие отношения, о девушке никто и никогда ничего не слышал? Принимал ли Фирсов участие в ее воспитании? Похоже, что ответы на эти вопросы знает лишь сам яхтсмен.

Ранее вдовец Легкоступой обвинил детей певицы в краже крупной суммы денег и важных документов. Фирсов рассказал, что по возвращении в квартиру артистки не досчитался почти 10 тысяч евро, драгоценностей и техники. Мужчина уверен, что в пропаже виновата дочь Валентины Анетта.