Журналисту не терпится вновь опробовать свои таланты

В конце января поползли слухи, что семейное телешоу "Ты как я", которое вел Дмитрий Шепелев, потерпело крах. Сегодня телеведущий объявил, что вскоре начнет работу над новым проектом.



Судя по всему, Шепелев не оставляет попыток добиться успеха на телевидении. Несмотря на неудачи, ведущий не опускает руки и уже скоро продемонстрирует своим поклонникам новое шоу. Бывший гражданский муж покойной Жанны Фриске решил сохранить интригу и не стал делиться подробностями. Он лишь обмолвился, что это будет "новое большое и очень классное шоу, о котором мечтал много лет".

В посте с порадовавшей фанатов новостью Шепелев также поделился личными переживаниями по поводу своей карьеры. Оказалось, несколько раз он даже думал над тем, чтобы бросить телевидение и уйти в бизнес. Однако тяга к голубому экрану пересилила, и Дмитрий остался на ТВ.

"Безумно жду. Поскорей бы!" – такие эмоции Шепелев испытывает перед новой работой, к которой он должен приступить через неделю.

Напомним, по некоторым данным, детскую телевикторину "Ты как я" решили больше не снимать из-за низких рейтингов. Сообщалось, что даже уже отснятые выпуски с некоторыми звездами показывать не будут.