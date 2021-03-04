Девушка находится в центре отравлений

Громкий скандал с возможным отравлением супруги известного футболиста Павла Мамаева Аланы взбудоражил публику. Сегодня на связь вышли медики, которые, по данным прессы, следят за здоровьем модели.



Так, журналистам РИА "Новости" удалось узнать, что врачи оценивают состояние супруги спортсмена как среднетяжелое. Сообщается, что девушка проходит лечение в центре отравления НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Приятельница Мамаевой по имени Юлия рассказала, что Алана почувствовала себя плохо из-за лекарства, которое обычно пьет перед сном. По словам девушки, сейчас с моделью все в порядке, пишет издание "Комсомольская правда".

Напомним, раньше в прессе появилась информация, что Мамаеву обнаружили без сознания и госпитализировали. Озвучивалась версия, что она могла попытаться наложить на себя руки из-за измены супруга. Позже сама светская львица заявила, что с ней все в порядке.