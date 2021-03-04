Известный шоумен сообщил, что кто-то надругался над останками покойной певицы

Стас Барецкий заявил, что могила Жанны Фриске давно пустует. По словам главы "Союза профессиональных ритуальных агентов", место захоронения певицы вскрыли примерно через четыре дня после погребения.

Барецкий рассказал, что эту шокирующую информацию он получил от друга, который работает на Николо-Архангельском кладбище – там, где покоится исполнительница хита "А на море белый песок".

"Он мне сегодня сказал, что Жанны Фриске там уже давно нет, ее выкопали, и тело просто утащили", – сообщил шоумен.

Продюсер предположил, что останки покойной артистки могли выкопать или ее фанаты, или сектанты.

"Эта посадка (у нас захоронение посадкой называется) буквально на третий или четвертый день была вскрыта", – добавил Стас.

Он объяснил – во избежание шумихи пустую могилу попросту закопали. О том, что останков Жанны на Николо-Архангельском кладбище давно нет, не знает практически никто, передает РИА ФАН.

Напомним, Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Знаменитости было 40 лет. Певица боролась с глиобластомой – неоперабельной опухолью головного мозга. Она проходила дорогостоящие курсы лечения в США, Германии, Латвии и Китае, но, к сожалению, недуг оказался сильнее.

Ранее Барецкий отказал Соседову в месте на кладбище для звезд.