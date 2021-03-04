Лишится команд: КВНу предрекли незавидную участь из-за Крыма

Лишится команд: КВНу предрекли незавидную участь из-за Крыма
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Своим мнением поделился один из членов юмористических игр

Сергей Писаренко прокомментировал новость о переносе Летнего кубка Высшей лиги КВН в Республику Крым. По мнению актера, это решение негативно отразится на мероприятии.

Бывший капитан команды КВН "Уездный город" сообщил, что больше не принимает участия в юмористических играх. Однако Писаренко добавил – он не понимает, зачем Летний кубок перенесли на полуостров, передает РИА ФАН.

"Если честно, я даже до конца не понял, почему его в свое время перенесли из Юрмалы в Калининград, потому что это было абсолютно экономически невыгодно", – высказался Сергей.

По мнению актера, КВН столкнется с трудностями – количество команд сократится. Дело в том, что некоторые сборные попросту не смогут приехать в Крым из-за напряженной политической ситуации вокруг Республики.

"Думаю, что белорусские КВНщики не решатся приехать в Крым по политическим соображениям", – заявил артист.

Напомним, о проведении Летнего кубка Высшей лиги КВН на полуострове ранее сообщила вице-премьер Елена Романовская. Госдеятель объяснила, что Республика станет отличным местом для мероприятия подобного масштаба.

Ранее появилась информация о том, что Яну Кошкину застукали в кровати с Сергеем Писаренко. Снимок опубликовала сама звезда шоу "Однажды в России". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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