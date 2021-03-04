По словам журналиста, артисты продолжают общаться

Вот уже долгое время ходят слухи о конфликте между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Звезды не публикуют совместных фотографий, а также стараются не упоминать имен друг друга в интервью. Сергей Соседов решил развеять все домыслы общественности.

Известный музыкальный критик заявил, что на самом деле Примадонна и король российской эстрады поддерживают нормальные отношения.

"Это все чушь, что они не общаются. Всегда они общались и будут общаться до конца дней", – высказался журналист.

По словам Соседова, артисты "варятся в общем котле" под названием шоу-бизнес. Поэтому даже если они захотят разорвать все связи друг с другом, то у них ничего не выйдет, передает слова Сергея "Телепрограмма".

"Это шоу-бизнес. Один круг. Им никуда друг от друга не уйти", – заверил журналист.

Напомним, Алла Борисовна и Филипп Бедросович состояли в браке с 1994 по 2005 годы. Даже после развода певец всячески боготворил исполнительницу хита "Миллион алых роз". Примечательно, что дочь артиста Алла-Виктория, родившаяся в 2011 году, получила двойное имя в честь Примадонны и его матери.

Ранее Сергей Соседов прошелся по знаменитостям, которые привыкли хвастаться своим большим состоянием. По мнению критика, это – признак дурного воспитания.