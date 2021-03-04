Из-за состояния Фрейндлих и Басилашвили отменили спектакли

Из-за состояния Фрейндлих и Басилашвили отменили спектакли
Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
На сцене актеры вероятнее всего появятся только в мае

Большой драматический театр объявил об отмене мартовских спектаклей с участием Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили. Такое решение связано с тем, что оба артиста окончательно не восстановились после перенесенного ими COVID-19.

Напомним, в конце декабря 2020 года стало известно о том, что Алиса Бруновна была госпитализирована. Актриса подхватила коронавирусную инфекцию. Некоторое время состояние Фрейндлих оценивалось как стабильно тяжелое, знаменитость находилась на кислородной поддержке. 4 февраля появилась информация, что звезда "Служебного романа" пошла на поправку.

Что касается Басилашвили, то артист попал в больницу с коронавирусом 4 января. Медики приняли решение срочно госпитализировать Олега Валерьяновича, поскольку он входил в группу риска в силу своего преклонного возраста. Также опасение вызывал тот факт, что он страдал из-за хронической болезни легких.

По сообщению источника, приближенного к театру, актеры скорее всего не выйдут на сцену и в апреле, передает РИА ФАН.

"На данный момент говорить об участии в спектаклях очень рано. Олег Валерьянович и Алиса Бруновна тяжело болели, и сейчас главное – их здоровье", – отметили инсайдеры.

Ранее стало известно о том, что болезнь сильно сказалась на внешнем виде Фрейндлих. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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