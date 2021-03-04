Артист вспомнил о периоде сотрудничества с Примадонной

Александр Глызин рассказал о периоде, когда он работал с Аллой Пугачевой. Это время артист до сих пор вспоминает с особой теплотой.

Глызин стал новым героем передачи "Легенда" на телеканале RTVI. По словам певца, он начал сотрудничать с Примадонной благодаря своему другу. Как-то раз Александру Сергеевичу позвонил Виталий Любезнов, который работал гитаристом в коллективе Аллы Борисовны. Мужчина сообщил, что артистка находится в поисках новых музыкантов с "хорошими инструментами и данными".

Тогда у Глызина была американская гитара Gibson Les Paul. Певец взял музыкальный инструмент и отправился на пробы.

"Алла на все это посмотрела, послушала и говорит: "Ладно, годится". И я начал работать в ее коллективе", – отметил артист.

Он рассказал, что Пугачева часто собирала молодых музыкантов у себя в люксе и устраивала грандиозные вечеринки.

"Был очень дружный коллектив. Все, конечно, боготворили, обожали нашу богиню Аллу", – заявил Александр Сергеевич.

Спустя некоторое время Глызину выпал шанс стать участником ансамбля "Веселые ребята". Певец решил завершить свое сотрудничество с исполнительницей хита "Арлекино". На удивление артистка отреагировала спокойно – благословила его и обняла на прощание.

Ранее Глызин не смог сдержать слез после откровения о семейной трагедии.