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Нумерологи успели составить картину будущего для первенца актрисы Паулины Андреевой и кинорежиссера Федора Бондарчука. Так, судя по цифрам, малыш появился на свет под счастливой звездой. Ребенку предстоит стать творческой и незаурядной натурой.
О рождении Ивана стало известно 3 марта (сам мальчик родился 2 марта – прим. Ред.). Как объяснила нумеролог Анна Полезная, те, кто появились на свет в этот день, рождены под единицей. Цифра "1" в нумерологии говорит о том, что мальчик наделен способностями организатора и руководителя.
Это число, продолжила эксперт, говорит также и о сильной целеустремленности и вертикальном развитии – вполне возможно, что Иван однажды пойдет высоко вверх по карьерной лестнице.
"Такие люди интуитивно умеют организовывать людей и процессы так, чтобы это приносило результат", – считает нумеролог.
Анна также выразила уверенность в том, что ребенок в раннем возрасте проявит свои артистичные способности. Малыш сможет буквально в мгновение, по желанию менять настроение, перевоплощаясь из улыбчивого и радостного ребенка в серьезного человека – необходимый навык для людей творческих профессий.
При этом звезды наделили Ивана весьма талантливыми руками и прекрасным слухом – есть все задатки для того, чтобы стать певцом и виртуозно овладеть музыкальным инструментом.
В какой бы обстановке ни рос наследник звездной пары, Ваня всегда будет приковывать к себе внимание и пользоваться весьма широкой популярностью, заявила нумеролог в интервью "Московскому комсомольцу".
Отметим, что Иван – первый ребенок Паулины. У ее знаменитого супруга уже имеется сын Сергей с дочерью Варварой, которые родились в браке с бывшей супругой Светланой. Свадьба Федора и Паулины состоялась в 2019 году.
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