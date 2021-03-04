Родитель покойной артистки пришел в ярость из-за слухов

Владимир Фриске, отец покойной музыкальной исполнительницы Жанны Фриске, прокомментировал новость о возможном исчезновении останков своей дочери из могилы. По словам мужчины, скандальный продюсер Стас Барецкий, распространивший подобную информацию, является "мразью" и "ничтожеством".

Накануне Барецкий заявил, что могила звездной певицы уже давно пустует. Президент "Союза профессиональных ритуальных агентов" сообщил, что столь вероломный поступок был совершен буквально через несколько дней после похорон, которые прошли еще 6 лет назад.

Шоумен уточнил, что узнал о похищении останков Фриске от одного из своей друзей, работающих на Николо-Архангельском кладбище.

Слова продюсера глубоко задели отца покойной певицы. Владимир Фриске попросил через журналистов передать Стасу, что тот является "мразью" и "ничтожеством". Мужчина отказался от подробных комментариев, заявив лишь о том, что каждый день приходит на могилу дочери.

"Постоянно там люди на могиле", – сообщил Владимир в комментариях "Пятому каналу".

Ранее Владимир Фриске обвинил вдовца покойной, телеведущего Дмитрия Шепелева, в пропаже 20 миллионов рублей, направленных на уплату долгов за лечение дочери против онкологического заболевания. Отмечается, что задолженность была полностью погашена семьей Фриске, однако 7 миллионов должен был вернуть именно Шепелев.

Не так давно в СМИ появилась информация о странных событиях, происходящих у могилы Жанны. Так, оказалось, что каждую зиму неизвестные девушки приходят к месту захоронения звезды, раскидывая вокруг лепестки роз, а затем, совершив странный ритуал, покидают кладбище. Местные охранники утверждают, что странности начались спустя несколько месяцев после похорон Фриске.