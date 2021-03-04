Вдова актера, настоявшая на экспертизе, наступила на собственные грабли

Недавно завершилась экспертиза недвижимости Дмитрия Марьянова, инициированная его вдовой Ксенией Бик. Стало известно, что теперь наследство покойного артиста разделят по новой схеме.

Некоторое время назад отец Дмитрия подал иск на раздел наследственного имущества сына. Однако вдову актера не устроили результаты первой экспертизы, поэтому она настояла на проведении второй. В результате все обернулось не в пользу женщины.

Сообщается, что трехкомнатная квартира, в которой сейчас живет Бик, стоит 21,8 миллиона рублей. Ранее жилплощадь оценили в 18,2 миллиона рублей. Примечательно, что после первой экспертизы Ксения заявляла, что цена квадратных метров сильно завышена.

Также немного выросла доля в квартире на Штурвальной улице, где проживают родители Марьянова. Что касается загородного дома Дмитрия, то его цена, наоборот, упала, передает "Московский Комсомолец".

По словам представителя сына актера Даниила Виктории Крыловой, отец знаменитости будет уточнять исковое заявление, ведь стоимость недвижимости изменилась. Дело в том, что изменение ценника напрямую влияет на размер долей и возможной денежной компенсации.

Ранее наследник Марьянова сделал шокирующее заявление. По словам парня, перед смертью звезду избивали.