Женщина разрыдалась у Малахова из-за подлости Дрожжиной

Женщина разрыдалась у Малахова из-за подлости Дрожжиной
Наталья Дрожжина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актрису вновь подозревают в махинациях с имуществом

Сестра Лидии Смирновой Наталья заявила, что Дрожжина якобы воспользовалась положением и переоформила квартиру известной актрисы на другого человека. Речь идет о жилплощади, расположенной на Котельнической набережной.

В последние годы Смирнова жила одна. Ухаживали за артисткой только сиделка Марина и Наталья Дрожжина. После смерти звезды кинокартины "Морской батальон" ее родственница узнала шокирующую новость – квартира стоимостью 40 миллионов семье больше не принадлежит.

По словам сестры покойной актрисы, два последних года Смирнова провела в доме престарелых. Лидия Николаевна тяжело переносила нахождение в организации. Дрожжина же сообщала, что с ней все в порядке.

"Я и сама уже столько лет плачу. Не из-за квартиры, а из-за подлости этого поступка. Аферистка она и сволочь", – высказалась Наталья.

Некоторое время женщина не имела возможности приехать в Москву и выяснить, кому досталась квартира артистки. Из-за маленького размера пенсии она не могла купить билеты на поезд до столицы. Но в итоге Наталья собрала необходимую сумму и появилась в студии "Прямого эфира".

Удалось выяснить, что жилплощадь Смирновой была переписана на некую гражданку Тарасову. Договор заключили в 1996 году. Отмечается, что артистка сама пошла на этот шаг при условии пожизненного ухода за ней.

Сестра Лидии Николаевны считает, что именно Дрожжина воспользовалась наивностью актрисы и убедила ее заключить сделку. 

Ранее вскрылись подробности тайного брака Дрожжиной с цыганским бароном. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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