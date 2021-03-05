Осталась с ребенком одна: Кабаева развелась

Осталась с ребенком одна: Кабаева развелась
Фото: Утро.ру
Знаменитость рада своему новому статусу

Последние несколько месяцев жизнь Саши Кабаевой омрачали постоянные конфликты с супругом. Однако теперь 27-летняя модель уверяет, что именно в разводе нашла свое счастье. 

Вчера состоялся бракоразводный процесс, который наконец поставил точку в отношениях Кабаевой и Александра Липового. Блогер осталась одна с маленьким сыном, однако это ее не пугает. 

В "Инстаграме" знаменитость поблагодарила Катю Гордон за помощь в судебном процессе, а также вспомнила историю любви с Липовым, объяснив, как она пришла к этому решению. 

"Я сама выбрала этот путь, я сама выбрала такого мужчину, я сама вознесла его в глазах, я сама делала картинку идеального мира, я сама закрывала глаза на многие вещи. Я сама додумала, что то, что с нами произошло, только нас укрепит, ведь буквально до того как его посадили я собрала вещи что бы уйти", 

– написала Кабаева. 

Модель подчеркнула, что старалась спасти брак всевозможными способами: доказывала свою любовь и преданность, носила передачки, постоянно бегала по адвокатам, пытаясь хоть как-то помочь любимому. Однажды из-за сильного стресса у Саши чуть не случился выкидыш.  

Несмотря на то, что модель "убежала от слез", она благодарна теперь уже бывшему мужу за опыт и сына. При этом Кабаева подчеркнула, что не жалеет о браке с Липовым, потому что именно от него родила наследника. 

"В брак я заходила по любви, а счастье обрела в разводе! Точка", 

– подытожила Кабаева. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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кто это и на**й нам это знать?)
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