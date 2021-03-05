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В октябре прошлого года Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями. Певица родила супругу второго сына, которого назвали Иваном. Как правило, девушкам требуется достаточно много времени, чтобы прийти в форму после родов, однако Подольская стала исключением.
За пару месяцев знаменитости удалось избавиться от набранных килограммов. Сейчас Наталья находится в прекрасной форме: плоский живот, осиная талия, стройные ноги. Это можно понять по фото, которое певица опубликовала в своих "Инстаграм-историях".
"Сбылась мечта идиота... Осталось подкачаться",
– шутит Подольская, намекая, что будет продолжать работать над своим телом.
В Сети отметили, что сейчас знаменитость выглядит даже худее, чем была до рождения второго сына. Похудеть звезде помогли домашние тренировки и бассейн, пишет Wday.
А вот в питании Подольская почти себя не ограничивала. Немного сократила количество сладкого и мучного, ела небольшими порциями. Таким образом ей удалось избавиться от 12 килограммов.
Кстати, после первых родов Наталья возвращалась в форму гораздо дольше. В этом случае ей помог уже накопленный опыт.
Ранее Подольская показала трогательное видео с сыновьями.
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