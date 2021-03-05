Певица опубликовала фото в бикини

В октябре прошлого года Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями. Певица родила супругу второго сына, которого назвали Иваном. Как правило, девушкам требуется достаточно много времени, чтобы прийти в форму после родов, однако Подольская стала исключением.

За пару месяцев знаменитости удалось избавиться от набранных килограммов. Сейчас Наталья находится в прекрасной форме: плоский живот, осиная талия, стройные ноги. Это можно понять по фото, которое певица опубликовала в своих "Инстаграм-историях".

"Сбылась мечта идиота... Осталось подкачаться",

– шутит Подольская, намекая, что будет продолжать работать над своим телом.

В Сети отметили, что сейчас знаменитость выглядит даже худее, чем была до рождения второго сына. Похудеть звезде помогли домашние тренировки и бассейн, пишет Wday.

А вот в питании Подольская почти себя не ограничивала. Немного сократила количество сладкого и мучного, ела небольшими порциями. Таким образом ей удалось избавиться от 12 килограммов.

Кстати, после первых родов Наталья возвращалась в форму гораздо дольше. В этом случае ей помог уже накопленный опыт.

Ранее Подольская показала трогательное видео с сыновьями.