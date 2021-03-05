Родительница призвала не верить "идиотским заявлениям" Барецкого

Жанны Фриске не стало почти 6 лет назад, однако скандалы вокруг ее имени не утекают до сих пор. В этот раз общественность пришла в ужас, узнав, что останки певицы якобы похитили еще несколько лет назад. Мама артистки решила внести ясность и прокомментировала нашумевшее заявление Стаса Барецкого.

Ольга Фриске назвала эту новость "полным бредом". Она обратилась к поклонникам дочери и попросила понять, что шоумен просто пиарится на имени ее дочери.

"Вы посмотрите, кто эту новость распространил? Стас Барецкий. Абсолютно неадекватный человек. Это же полный бред!"

– возмущается родительница покойной звезды.

Она также добавила, что тело ее наследницы покоится там же, где ее изначально похоронили – на Николло-Архангельском кладбище, подчеркнув, что слова Барецкого не соответствуют действительности, пишет "Вечерняя Москва".

Отец экс-солистки "Блестящих", кстати, отреагировал более эмоционально. Владимир Фриске пришел в ярость, узнав о появившихся в Сети слухах. Шоумена Фриске назвал "мразью" и "ничтожеством".

Напомним, что накануне Барецкий заявил, что могила Жанны Фриске давно пустует. По его словам, могилу артистки вскрыли через несколько дней после погребения. Этой информацией с ним поделился его друг, который работает на Николо-Архангельском кладбище.