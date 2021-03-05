Своенравный сын и пережитая клиническая смерть: как сложилась жизнь Елены Яковлевой

Елена Яковлева. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Яковлева. Фото: Александр Авилов/АГН Москва Елена Яковлева. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сегодня звезде "Интердевочки" исполняется 60 лет

За свою жизнь Елена Яковлева успела сняться в большом количестве фильмов. Однако  ее хладнокровная Каменская в одноименном сериале или хирург Павлова в "Склифосовском" навсегда остались в памяти зрителей.

Яковлева продолжает оставаться востребованной актрисой, а ведь когда-то звезда "Экипажа" работала библиотекарем и комплектовщицей на заводе. Успех пришел к актрисе после выхода "Интердевочки" на большие экраны. 

Часто героиням знаменитости для полного счастья не хватало любви рядом, то самой Яковлевой повезло встретить мужчину, с которым она счастлива уже 35 лет. 

Елена Яковлева. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com

Еще в ГИТИСе на сердце Яковлевой претендовало сразу несколько поклонников. Удача улыбнулась Виктору Ракову, однако спустя время пара мирно разошлась, поняв, что вряд ли их роман приведет к чему-то серьезному. 

Позже актриса вышла замуж за однокурсника Сергея Юлина. Правда, со свадьбой пара немного поспешила, потому что брак распался уже через полгода. 

Свою главную любовь Яковлева встретила в "Современнике". Именно в театре звезда познакомилась с Валерием Шальных. Их отношения начались с дружбы, а однажды они поняли, что испытывают друг к другу нечто большее. 

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

Спустя некоторое время пара съехалась. Сначала жили в общежитии, потом – в небольшой квартире рядом с "Матросской тишиной". Официально Шальных и Яковлева поженились, чтобы жить в одном номере во время гастролей, пишет StarHit. Но о своем решении артистка никогда не жалела, хотя порой мысли о разводе ее все-таки посещали. К счастью, в последние годы ссор между супругами практически нет, потому что оба понимают, что они ни к чему. 

Именно от Шальных знаменитость родила сына Дениса. Сейчас внешность молодого человека активно обсуждают в Сети. Особенно интернет-пользователям не нравятся татуировки на лице парня. Достается и Яковлевой, которую злопыхатели обвиняют в том, что своего наследника она "упустила". 

Елена Яковлева. Фото: Александр Авилов/АГН Москва

Однако в семье, похоже, все-таки царит гармония. Не так давно сын Яковлевой свел татуировку гроба с лица, чтобы порадовать свою родительницу. Сейчас Денис ищет себя: подрабатывает барбером, занимается музыкой и бодибилдингом. 

Кстати, несмотря на свой возраст, актриса находится в прекрасной форме. Елена тщательно следит за собой и не скрывает, что прибегает к услугам косметологов. Правда, здоровье ее иногда все-таки подводит. Первый серьезный случай произошел еще в 2014 году. Тогда Яковлева пережила клиническую смерть. 

Елена Яковлева. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Экстренно госпитализированной артистке диагностировали скрытую язву желудка. Было решено ее прооперировать, но во время операции ее сердце остановилось. К счастью, медики смогли спасти всенародную любимицу. 

После этого проблем со здоровьем прибавилось. Однажды звезда сломала два ребра, потом на несколько месяцев осталась без голоса, лечила ухо. 

Однако Яковлева продолжает трудиться и радовать зрителей своим появлением в российских сериалах и полнометражках. 

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Юлия МИХАЙЛОВА

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