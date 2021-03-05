Актриса отказывается говорить о личной жизни

Имя Валентины Воилковой стало широко известно советскому зрителю, когда она появилась в фильме "Покровские ворота", где сыграла возлюбленную Костика Риту. Ее тут же окрестили одной из самых красивых советских актрис.

Воилкова за свою недолгую карьеру успела сняться во многих культовых советских кинолентах. Например, в "Обыкновенном чуде" она исполнила роль фрейлины принцессы, а в "Узнике замка Иф" - госпожу Элоиз де Вильфор.

Однако в один момент артистка резко пропала с экранов. Оказалось, что потеряли Валентину не только зрители, но и близкие друзья, которые в 2009 году пришли на шоу "Жди меня" и попросили хоть кого-то, кто знает о судьбе Воилковой, откликнуться.

К счастью, актриса нашлась. Она рассказала, что в 90-е годы вышла замуж за француза. Мужчина буквально влюбился в знаменитость с первого взгляда. В итоге поклоннику Воилковой удалось добиться ее расположения. После этого супруги переехали во Францию, где и живут по сей день.

В Париже актриса вместе с мужем основали свою компанию и занимаются дублированием фильмов, озвучиванием и переводом кинопродукции.

Звезда "Покровских ворот" старается избегать публичности и наотрез отказывается разговаривать с журналистами о своей личной жизни, пишет "Экспресс газета".

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