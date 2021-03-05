Звезды не стало на 82-м году жизни

Несколько дней назад в сфере кинематографа произошла очередная трагедия. Этот мир покинула знаменитая актриса и режиссер Алла Ягизарова.



Широкой публике советская знаменитость запомнилась ролью в популярном фильме "Телефонистка", где она сыграла Джамилю.

Алла Юсуфовна всегда стойко переносила жизненные невзгоды и никогда не жаловалась, несмотря на почтенный возраст. Поэтому смерть звезды стала настоящей неожиданностью для ее коллег и родных.

По данным издания "Комсомольская правда", Ягизарова внезапно почувствовала себя плохо – появились боли в области сердца. Родные тут же обратились в скорую помощь. Медработники приложили усилия для того, чтобы спасти жизнь режиссера, однако женщина скончалась.

Предварительной причиной смерти назвали сердечно-сосудистую недостаточность.

Ягизарова отдала несколько лет своей жизни игре на сцене. Она работала в Азербайджанском театре в Баку. Потом звезда перебралась в Москву. В какой-то момент она решила отдать себя режиссуре. А в последние годы Алла Юсуфовна посвящала все свое время работе с детьми.

Напомним, в конце февраля стало известно о смерти известного советского телеведущего. Даль Орлов ушел из жизни в 87 лет.