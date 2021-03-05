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Несколько дней назад в сфере
кинематографа произошла очередная трагедия. Этот мир покинула знаменитая
актриса и режиссер Алла Ягизарова.
Широкой публике советская знаменитость запомнилась ролью в популярном фильме "Телефонистка", где она сыграла Джамилю.
Алла Юсуфовна всегда стойко переносила жизненные невзгоды и никогда не жаловалась, несмотря на почтенный возраст. Поэтому смерть звезды стала настоящей неожиданностью для ее коллег и родных.
По данным издания "Комсомольская правда", Ягизарова внезапно почувствовала себя плохо – появились боли в области сердца. Родные тут же обратились в скорую помощь. Медработники приложили усилия для того, чтобы спасти жизнь режиссера, однако женщина скончалась.
Предварительной причиной смерти назвали сердечно-сосудистую недостаточность.
Ягизарова отдала несколько лет своей жизни игре на сцене. Она работала в Азербайджанском театре в Баку. Потом звезда перебралась в Москву. В какой-то момент она решила отдать себя режиссуре. А в последние годы Алла Юсуфовна посвящала все свое время работе с детьми.
Напомним, в конце февраля стало известно о смерти известного советского телеведущего. Даль Орлов ушел из жизни в 87 лет.
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