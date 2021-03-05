Режиссера возмутили сплетни о том, что его наследница живет в США

В браке со своей первой женой Федор Бондарчук прожил 25 лет. Светлана родила режиссеру двух детей: сына Сергея и дочку Варвару. О девочке мало что известно: она появилась на свет недоношенной, позже выяснилось, что с особенностями развития. Это и стало причиной того, что родители тщательно скрывали свою наследницу от общественности. Впоследствии в СМИ то и дело появлялись слухи о Варе, например, что она живет в США.

Артист решил наконец поставить точку в этом вопросе. В интервью ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" Бондарчук заявил, что его дочь, которой скоро исполнится 22 года, учится и живет в Москве.

"Это чушь и вранье все. Мы ее действительно отправляли туда на операции по показаниям. Их была не одна, и это не быстро: там и подготовительный период, и период после... Вот в это время она жила там",

– прокомментировал Бондарчук.

Сейчас наследница режиссера учится в инклюзивной школе. У девушки много друзей, в том числе из Америки. С ними Варвара познакомилась во время поездок в Штаты. Отец много времени проводит к дочерью, она часто приезжает к нему домой на выходные.

Бондарчук также рассказал, что после рождения Варвары он постарался сделать все возможное, чтобы помочь малышке. При этом он добавил, что порой родителям было тяжелее, чем самой девочке. На Федора и Светлану слишком давила "агрессивная среда".

Напомним, что в минувший вторник Бондарчук стал отцом в третий раз. Его вторая жена Паулина Андреева родила ему сына. Мальчика назвали Иваном.