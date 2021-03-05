Знаменитость уже создал свою семью

Дмитрий Комаров – один из самых популярных ведущих, работающих в тематике "трэвел". Стало известно, как живет звезда шоу "Мир наизнанку".

Комаров появился на свет в Киеве 17 июня 1983 года.

В 17 лет Дмитрий устроился редактором в еженедельный журнал Теленеделя. Позже он начал работать в качестве журналиста и фотографа. Около шести лет Комаров сотрудничал с "Комсомольской Правдой", будучи корреспондентом, а также писал статьи для журналов Playboy и EGO.

Когда Дмитрий путешествовал по экзотическим странам, ему в голову пришла идея – снимать собственное трэвел-шоу. 11 декабря 2010 года на украинском канале "1+1" состоялась премьера передачи "Мир наизнанку". С тех пор Комаров вместе с другом-оператором Александром Дмитриевым путешествует по миру, увлекательно рассказывая об особенностях разных культур.

Что касается личной жизни телеведущего, то он состоит в браке с "Мисс Украиной-2016" Александрой Кучеренко. Будущую жену Дмитрий встретил как раз на конкурсе красоты. В мае 2019 года возлюбленные сыграли свадьбу. Позже они обвенчались в православном храме Иерусалима. Медовый месяц супруги провели на Мальдивах.

Детей у Дмитрия и Александры пока нет. Примечательно, что много времени и средств телезвезда посвящает благотворительности. Любопытно, что супруги живут на съемной квартире, потому что еще не определились с форматом желаемого жилья. Об этом Комаров рассказывал украинской "Комсомольской правде".