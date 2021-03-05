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Накануне дочь Ларисы Долиной Ангелина опубликовала новый снимок в "Инстаграм", на котором запечатлена помолодевшая певица. Внешний вид артистки вызвал восторг у ее многочисленных фанатов.
На фотографии Лариса Александровна позирует в черном платье, стильном плаще такого же цвета, а также с миниатюрной сумкой на цепочке. Дополняют образ мелкие кудри, создающие эффектную объемную прическу, и сдержанный макияж. Стоит отметить, что знаменитость выглядит крайне посвежевшей.
"Пошла тусить любовь", – подписала кадр Ангелина.
Интернет-пользователи буквально потеряли дар речи. Ведь 65-летняя артистка выглядит всего на 40 лет.
"Божееее!!!! Лариса Александровна самая-самая красивая на Земле!", "Сногсшибательная", "Невероятная", "Какая красота", "Несравненная", - прокомментировали восхищенные поклонники.
Один из подписчиков и вовсе не узнал исполнительницу хита "Главней всего погода в доме". Он подумал, что на снимке запечатлена сама Ангелина.
"Это ты или мама!???????? Что, черт подери, происходит!!??????" – удивился мужчина.
Напомним, Ангелина появилась в браке Долиной с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. В 2011 году женщина подарила звездной матери внучку Александру.
Ранее Ангелина уже выкладывала фотографии помолодевшей певицы. В тот раз артистка предстала в элегатном образе.
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