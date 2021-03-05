"Что происходит?": народ обомлел от вида Долиной

"Что происходит?": народ обомлел от вида Долиной
Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Создается такое впечатление, будто артистка только молодеет

Накануне дочь Ларисы Долиной Ангелина опубликовала новый снимок в "Инстаграм", на котором запечатлена помолодевшая певица. Внешний вид артистки вызвал восторг у ее многочисленных фанатов.

На фотографии Лариса Александровна позирует в черном платье, стильном плаще такого же цвета, а также с миниатюрной сумкой на цепочке. Дополняют образ мелкие кудри, создающие эффектную объемную прическу, и сдержанный макияж. Стоит отметить, что знаменитость выглядит крайне посвежевшей.

"Пошла тусить любовь", – подписала кадр Ангелина.

Интернет-пользователи буквально потеряли дар речи. Ведь 65-летняя артистка выглядит всего на 40 лет.

"Божееее!!!! Лариса Александровна самая-самая красивая на Земле!", "Сногсшибательная", "Невероятная", "Какая красота", "Несравненная", - прокомментировали восхищенные поклонники.

Один из подписчиков и вовсе не узнал исполнительницу хита "Главней всего погода в доме". Он подумал, что на снимке запечатлена сама Ангелина. 

"Это ты или мама!???????? Что, черт подери, происходит!!??????" – удивился мужчина.

Напомним, Ангелина появилась в браке Долиной с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. В 2011 году женщина подарила звездной матери внучку Александру.

Ранее Ангелина уже выкладывала фотографии помолодевшей певицы. В тот раз артистка предстала в элегатном образе. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость158854
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маразм у бабки через мозги полез вот и молодеет...всё должно быть природно и естественно,своим путём идти
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