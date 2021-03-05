Звезды не стало на 76-м году жизни

Скончалась британская актриса Никола Пэджетт. Артистки не стало из-за опухоли мозга.

Об этом сообщило издание The Guardian. Пэджетт прославилась благодаря роли Анны Карениной в сериале для Би-би-си. Артистка также приобрела армию поклонников, появившись в сериале "Вверх и вниз по лестнице". Проект получил множество наград, в том числе "Золотой глобус".

Однако из-за биполярного расстройства ее карьера быстро завершилась. Пэджетт написала книгу о своем заболевании.