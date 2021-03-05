Актеры вместе учились в ГИТИСе

На данный момент сын Андрея Макаревича Иван является убежденным холостяком. Однако ранее актеру приписывали роман со звездой "Универа" Настасьей Самбурской.

Примечательно, что Иван и Настасья вместе учились в ГИТИСе. Молодых людей часто видели вместе, что не могло не породить слухов об их романтической связи.

Позже выяснилось, что актеры всего лишь жили под одной крышей. На первом курсе Самбурская столкнулась с серьезной проблемой – ей было негде жить. Макаревич-младший, который на тот момент уже имел собственную квартиру в Москве, предложил одногруппнице пожить вместе с ним. Все равно одна из комнат пустовала. Артистка не могла отказаться от такого предложения. В знак благодарности Настасья готовила для наследника Андрея Вадимовича еду, передает издание "7 дней".

По словам звезды "Универа", в студенческие годы Иван ни с кем не встречался. Сначала он с головой ушел в музыку, а после начал строить актерскую карьеру.

С тех пор в жизни Макаревича-младшего ничего не изменилось. Однако холостяцкий образ жизни ничуть не смущает артиста.

Напомним, Иван сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Бой с тенью", "Бригада: Наследник", "Метро", "Выжить после", "Охота на дьявола" и других.

Ранее стало известно о том, что Самбурскую сняли на прогулке с тайным возлюбленным.