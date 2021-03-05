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Вчера, 4 марта, Борис Моисеев отпраздновал свой день рождения. Артисту исполнилось 67 лет. По этому случаю в квартире знаменитости собрались друзья и коллеги. Певец не забыл поделиться фотоотчетом с прошедшего праздника.
На снимках, опубликованных в "Инстаграм", Борис Михайлович позирует в компании близких людей. Исполнитель хита "Голубая луна" надел темные брюки и разноцветную кофту спортивного стиля.
На первых двух фотографиях Моисеев выглядит очень серьезным. Создается такое впечатление, будто артисту тяжело дается пребывание в обществе. Однако на третьем фото певец уже улыбается, сидя в окружении друзей.
Также в фотоотчет попали шикарный букет, подаренный звезде одним из гостей, и фаршированные перцы с праздничного стола.
Напомним, шесть лет назад Борис Михайлович перенес два инсульта. Болезнь не прошла бесследно – его частично парализовало. После этого певец перестал появляться на публике.
С тех пор по Интернету начали ходить разнообразные слухи о состоянии здоровья знаменитости. Одни говорили, что он очень плохо разговаривает, другие заявляли – Моисеев прикован к постели. Но, опубликовав свежие снимки, артист показал, что может стоять на ногах и спокойно общаться с окружающими.
Ранее директор Моисеева Сергей Горох рассказал о том, что Алла Пугачева продолжает поддерживать коллегу после болезни.
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