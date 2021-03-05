Появились первые фото Моисеева после болезни

Появились первые фото Моисеева после болезни
Борис Моисеев. Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец развеял сразу несколько слухов о своем состоянии

Вчера, 4 марта, Борис Моисеев отпраздновал свой день рождения. Артисту исполнилось 67 лет. По этому случаю в квартире знаменитости собрались друзья и коллеги. Певец не забыл поделиться фотоотчетом с прошедшего праздника.

На снимках, опубликованных в "Инстаграм", Борис Михайлович позирует в компании близких людей. Исполнитель хита "Голубая луна" надел темные брюки и разноцветную кофту спортивного стиля.

На первых двух фотографиях Моисеев выглядит очень серьезным. Создается такое впечатление, будто артисту тяжело дается пребывание в обществе. Однако на третьем фото певец уже улыбается, сидя в окружении друзей.

Также в фотоотчет попали шикарный букет, подаренный звезде одним из гостей, и фаршированные перцы с праздничного стола.

Напомним, шесть лет назад Борис Михайлович перенес два инсульта. Болезнь не прошла бесследно – его частично парализовало. После этого певец перестал появляться на публике.

С тех пор по Интернету начали ходить разнообразные слухи о состоянии здоровья знаменитости. Одни говорили, что он очень плохо разговаривает, другие заявляли – Моисеев прикован к постели. Но, опубликовав свежие снимки, артист показал, что может стоять на ногах и спокойно общаться с окружающими.

Ранее директор Моисеева Сергей Горох рассказал о том, что Алла Пугачева продолжает поддерживать коллегу после болезни. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Северный поток - 2" замрет из-за экоактивистов Германии

Американские санкции не единственная проблема сторонников газопровода

Покушение на госдолг: чем России грозят новые санкции?

Эксперт обрисовал будущее нашей страны после угроз Запада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей