Ведущий сумел вовремя избежать скандала

Российский телеведущий Андрей Норкин обсудил с коллегой Иваном Трушкиным в эфире телепередачи "Место встречи" на канале "НТВ" отдых в России и за ее пределами. Так, последний заявил, что в прошлом году уже побывал на Дальнем Востоке, однако возвращаться туда не собирается из-за плохой инфраструктуры.

Сам же Норкин отметил, что самое важное в таких поездках – насладиться красотой. Вместе с тем журналист признал, что отечественном туризме присутствуют такие проблемы, как дорогое проживание на курортах и Черное море, загрязненное из-за канализационных отходов. Также Норкин привел статистику, в соответствии с которой турецкие туры на март обойдутся россиянину дешевле, чем Сочи с Крымом.

Ситуацию, считает журналист, можно изменить благодаря совершенствованию инфраструктуры и государственным дотациям, однако это займет огромное количество времени.

Позицию Норкина не разделил один из присутствующих, имя которого осталось неизвестным.

"Русофобия!" – воскликнул гость.

В ответ ведущий попросил "закрыть рот перебежчику", продолжив отстаивать свои аргументы в диалоге с Трушкиным. Так, по словам журналиста, во многих российских черноморских районах все канализационные отходы сливают в море, передает "Экономика Сегодня".

В одном из недавних выпусков "Места встречи" разгорелся весьма эмоциональный спор двух экспертов, не сошедшихся во мнении по вопросу антироссийских санкций. После взаимного обмена любезностями, сопровождавшихся оскорблениями и постоянными криками, Норкин вынужденно выдворил обоих приглашенных из студии.



