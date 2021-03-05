На снимках актриса выглядит по-настоящему счастливой

В начале февраля появилась новость о свадьбе Марии Горбань. Избранником актрисы стал Кирилл Зоткин. И только сегодня звезда сериала "Кухня" опубликовала первые снимки из ЗАГСа – на кадрах виден регистрационный зал.

На фотографиях, сделанных в черно-белом стиле, артистка позирует вместе с новоиспеченным супругом и 6-летней дочерью Стефанией. На первом снимке Мария ласково смотрит на наследницу. По лицу Горбань видно, что она по-настоящему счастлива.

На втором кадре Зоткин целует дочь своей супруги в лоб. Это действие со стороны мужчины растрогало актрису.

"Ах какие же мы", – написала знаменитость.

Она рассказала о том, что в журнале "ОК" вышло ее эксклюзивное свадебное интервью. До этого Горбань не показывала фанатам свое свадебное платье в полный рост.

"Какая прелесть", "Боже, как красиво", "Очень нежно", – отметили подписчики.

Стоит отметить, что когда Горбань впервые опубликовала фото с обручальными кольцами, некоторые ее поклонники пришли в недоумение. Они думали, что актриса уже несколько лет состоит в браке. Поэтому по Интернету начала распространяться информация, будто Мария отпраздновала юбилей помолвки с Зоткиным.

Очевидно, что артистка опровергла эту информацию, выложив свежие свадебные снимки в личном аккаунте.

Ранее звезду "Кухни" заподозрили в беременности.