Звезда выбрала маленькое черное платье для модного показа

Пандемия коронавируса не отменила модные показы мировых брендов. В современных условиях компании перешли в онлайн. Однако от гостей не отказались, несмотря на необходимость соблюдать защитные меры. Теперь звезды смотрят шоу в Сети, но при этом не забывают все так же ярко и стильно наряжаться. Новый образ Ирины Шейк для показа Versace сразил фанатов наповал.

Для шоу модель выбрала короткое черное платье на лямках. Наряд с глубоким декольте выгодно подчеркнул формы знаменитости. Образ Шейк дополнила косынкой и розовым макияжем глаз.

Показ звезда смотрела, по-видимому, дома – она позировала сидя на белой кровати. От кадра, размещенного в "Инстаграм", поклонники остались в восхищении.

"Красотка", "Суперская", "Абсолютно восхитительна", "Приятно видеть вас с правильной стороны", "Королева", "Совершенна", – рассыпались в комплиментах Шейк фанаты.

Однако нашлись и те, кто не оценил кадр модели. Кое-кто указал на то, что знаменитость постарела.

Впрочем, большинство интернет-пользователей все же сходятся во мнении, что Шейк прекрасно выглядит в свои 35 лет. Многие полагают, что даже моложе своего возраста. Фанаты уверяют, что модель особенно похорошела в последние годы – на пользу звезде пошло материнство.

Шейк растит дочь Леа от Бредли Купера, которой совсем скоро исполнится четыре года.

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