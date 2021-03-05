"Совершенна": Шейк похвасталась глубоким декольте

"Совершенна": Шейк похвасталась глубоким декольте
Ирина Шейк. Фото: AUG/face to face/www.globallookpress.com
Звезда выбрала маленькое черное платье для модного показа

Пандемия коронавируса не отменила модные показы мировых брендов. В современных условиях компании перешли в онлайн. Однако от гостей не отказались, несмотря на необходимость соблюдать защитные меры. Теперь звезды смотрят шоу в Сети, но при этом не забывают все так же ярко и стильно наряжаться. Новый образ Ирины Шейк для показа Versace сразил фанатов наповал. 

Для шоу модель выбрала короткое черное платье на лямках. Наряд с глубоким декольте выгодно подчеркнул формы знаменитости. Образ Шейк дополнила косынкой и розовым макияжем глаз. 

Показ звезда смотрела, по-видимому, дома – она позировала сидя на белой кровати. От кадра, размещенного в "Инстаграм", поклонники остались в восхищении. 

"Красотка", "Суперская", "Абсолютно восхитительна", "Приятно видеть вас с правильной стороны", "Королева", "Совершенна", – рассыпались в комплиментах Шейк фанаты.

Однако нашлись и те, кто не оценил кадр модели. Кое-кто указал на то, что знаменитость постарела. 

Впрочем, большинство интернет-пользователей все же сходятся во мнении, что Шейк прекрасно выглядит в свои 35 лет. Многие полагают, что даже моложе своего возраста. Фанаты уверяют, что модель особенно похорошела в последние годы – на пользу звезде пошло материнство. 

Шейк растит дочь Леа от Бредли Купера, которой совсем скоро исполнится четыре года. 

Ранее Шейк поразила народ новым имиджем. 

Полина ИВАНОВА

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