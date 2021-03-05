Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Пандемия коронавируса не отменила модные показы мировых брендов. В современных условиях компании перешли в онлайн. Однако от гостей не отказались, несмотря на необходимость соблюдать защитные меры. Теперь звезды смотрят шоу в Сети, но при этом не забывают все так же ярко и стильно наряжаться. Новый образ Ирины Шейк для показа Versace сразил фанатов наповал.
Для шоу модель выбрала короткое черное платье на лямках. Наряд с глубоким декольте выгодно подчеркнул формы знаменитости. Образ Шейк дополнила косынкой и розовым макияжем глаз.
Показ звезда смотрела, по-видимому, дома – она позировала сидя на белой кровати. От кадра, размещенного в "Инстаграм", поклонники остались в восхищении.
"Красотка", "Суперская", "Абсолютно восхитительна", "Приятно видеть вас с правильной стороны", "Королева", "Совершенна", – рассыпались в комплиментах Шейк фанаты.
Однако нашлись и те, кто не оценил кадр модели. Кое-кто указал на то, что знаменитость постарела.
Впрочем, большинство интернет-пользователей все же сходятся во мнении, что Шейк прекрасно выглядит в свои 35 лет. Многие полагают, что даже моложе своего возраста. Фанаты уверяют, что модель особенно похорошела в последние годы – на пользу звезде пошло материнство.
Шейк растит дочь Леа от Бредли Купера, которой совсем скоро исполнится четыре года.
Ранее Шейк поразила народ новым имиджем.
Американские санкции не единственная проблема сторонников газопровода
Эксперт обрисовал будущее нашей страны после угроз Запада