Стало известно о возвращении "Дома-2"

Cкандальный телепроект намерены возродить уже в этом году

Телешоу "Дом-2", которое руководство телеканала ТНТ недавно решило закрыть из-за низкой окупаемости, возвращается. Так, на официальной странице шоу появилась информация о начале кастинга.

Отмечается, что скандальный проект, который "ждали все", возвращается весной 2021 года.

Организаторы предлагают всем попробовать силы в пробах, попытав счастья на осуществление "заветной мечты".

Егор МАЛКОВ

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