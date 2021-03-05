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Телешоу "Дом-2", которое руководство телеканала ТНТ недавно решило закрыть из-за низкой окупаемости, возвращается. Так, на официальной странице шоу появилась информация о начале кастинга.
Отмечается, что скандальный проект, который "ждали все", возвращается весной 2021 года.
Организаторы предлагают всем попробовать силы в пробах, попытав счастья на осуществление "заветной мечты".
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