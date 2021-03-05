Будущей звезде никак не удавалось найти свою любовь

Валерий Меладзе признался, что раньше он не пользовался популярностью у девушек. Певец часто получал "от ворот поворот", из-за чего сильно страдала его самооценка.

Меладзе появился в эфире Ютуб-шоу "Бар в большом городе". Исполнитель хита "Небеса" откровенно рассказал блогерам Татьяне Стариковой и Эльдару Джарахову о прошлых неудачах в личной жизни.

"Когда тебе отказывают в свидании, это же тоже неудача. У меня такое случалось. Особенно часто в периоды учебы", – вспомнил артист.

По словам Валерия Шотаевича, в прошлом он испытывал сильную симпатию к одной девушке. Певец долгое время не мог собраться с мыслями и подойти к красавице.

"В итоге она мне все равно отказала. Тогда это было так тяжело принять, а теперь я даже не вспомню ее имени", – отметил Меладзе.

Сейчас знаменитость счастлив в браке с Альбиной Джанабаевой. Супруги растят двоих сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. По некоторым данным, пара мечтает завести третьего ребенка.

Напомним, от предыдущих отношений с Ириной Малухиной певец имеет троих дочерей – Ингу, Софью и Арину. В 1990 году женщина подарила Валерию Шотаевичу сына, но спустя десять дней малыш умер.

Ранее Джанабаева показала, как выглядит старший сын от Меладзе.