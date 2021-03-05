Ведущий едко пошутил из-за синхронной реакции всего судейского состава

Очередной сезон телешоу "Голос.Дети" не обошелся без скандала. Так, во время четвертого выпуска на сцене перед жюри выступила Елизавета, дочка популярного музыкального исполнителя, автора хита "Город Сочи" Сергея Трофимова.

Двенадцатилетняя девочка выбрала для выступления композицию легенды американского соула Стиви Уандера Overjoyed. Наставники восхитились уровнем исполнения ребенка, а в финальной части выступления всем составом повернулись к юной артистке.

Первым на кнопку нажал Баста, однако Елизавета выбрала Егора Крида. Сам ведущий шоу Дмитрий Нагиев, похоже, явно не был в восторге: шоумен прекрасно помнит, чем нередко завершалось "коллективное" внимание жюри к юному участнику, передает "Экспресс газета".

"Вы вдруг повернулись втроем. Как же нам теперь доказать, что мы повернулись, потому что речь идет о талантливом человеке" – задал вопрос Нагиев.

Ведущий, правда, позднее реши сгладить углы, заявив в шутливой форме зрителям, что все трое повернулись, так как оказались под впечатлением от способностей ребенка.

Как отмечает источник, многочисленные фан-страницы в социальных сетях проехались по Нагиеву, заявив, что подшучивать над детьми довольно низко, имея в виду прошлые скандалы телепроекта. А наиболее эмоциональные и социально активные пользователи даже пригрозили шоумену организовать сбор подписей за петицию.

Ранее ведущий "Голоса" поделился подробностями воспитания своей дочери.