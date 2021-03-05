Придется заплатить: Рудковская высказалась об уходе Косторной от Плющенко

Придется заплатить: Рудковская высказалась об уходе Косторной от Плющенко
Алена Косторная. Фото: www.instagram.com/aliona_officialnew
Продюсер раскрыла некоторые нюансы работы с фигуристкой

Недавно стало известно о том, что фигуристка Алена Косторная покидает академию Евгения Плющенко. Девушка переходит в группу Этери Тутберидзе. О ситуации высказалась супруга спортсмена Яна Рудковская.

По словам продюсера, у Косторной нет контракта с академией Плющенко. Однако соглашение ранее подписала мать Алены.

"Евгений Викторович прав – у него и клуба нет контракта с Аленой Косторной. Но у клуба есть договор с ее мамой. Что объяснимо – Алене 17 лет, она несовершеннолетняя", – отметила Рудковская.

Она добавила, что документ составлен по западному образцу, передает "Спорт-Экспресс".

Также Яна акцентировала внимание на том, что они с Плющенко не брали денег за рекламный контракт фигуристки. Каждый месяц супруги исправно переводили выплаты матери Косторной.

А вот тренировочный контракт с самим клубом, касающийся работы спортсменки в "Ангелах Плющенко", обязывает тех, к кому она переходит, компенсировать все затраты.

"Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна – то клуб заплатит. Ну или кто-то заплатит", – заявила Рудковская.

Ранее появилась информация о проведении очной ставки Яны Рудковской с главным редактором "СтарХита". В суд продюсер обратилась после того, как издание распространило новость о болезни ее сына. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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