Лорак застукали с бывшим мужем на публике

Лорак застукали с бывшим мужем на публике
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-супруги посетили вечеринку Киркорова

Поп-король устроил вечеринку в честь грядущего "Евровидения". В этом году Филипп Киркоров отправляет на конкурс Наталию Гордиенко, которая представит Молдавию. На презентации песни Sugar появились и друзья артиста, в том числе Ани Лорак. Однако на мероприятие пришел и ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу.

Экс-супруги позировали вместе фотографам вместе со своей 9-летней дочерью Софией, кадры выложил портал Super. Лорак и Налчаджиоглу выглядели вполне счастливыми. Бизнесмен также опубликовал в инстаграм-историях видео с дочерью и наследницей Киркорова Аллой Викторией. 

Любопытно, что продюсера Black Star Егора Глеба, с которым Лорак стала встречаться после развода, на вечеринке не было, хотя ходили слухи, что пара собирается пожениться. 

Лорак и Налчаджиоглу разводились со скандалом. Около трех лет назад в Сети поползи слухи, что бизнесмен изменил певице. Оказалось, что сплетни были правдивыми. Налчаджиоглу завел роман на стороне с моделью. Лорак, узнав о предательстве, тут же подала на развод. Артистка признавалась, что разрыв был мучительный. В какой-то момент звезда даже сомневалась, стоит ли разводиться, надеялась, что все образуется. Лорак было жаль, что ее брак распался после 14 лет счастья. 

После развода знаменитость отобрала у экс-мужа его долю в совместном бизнесе. Налчаджиоглу недолго был один. 

Полина ИВАНОВА

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