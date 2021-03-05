Экс-супруги посетили вечеринку Киркорова

Поп-король устроил вечеринку в честь грядущего "Евровидения". В этом году Филипп Киркоров отправляет на конкурс Наталию Гордиенко, которая представит Молдавию. На презентации песни Sugar появились и друзья артиста, в том числе Ани Лорак. Однако на мероприятие пришел и ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу.

Экс-супруги позировали вместе фотографам вместе со своей 9-летней дочерью Софией, кадры выложил портал Super. Лорак и Налчаджиоглу выглядели вполне счастливыми. Бизнесмен также опубликовал в инстаграм-историях видео с дочерью и наследницей Киркорова Аллой Викторией.

Любопытно, что продюсера Black Star Егора Глеба, с которым Лорак стала встречаться после развода, на вечеринке не было, хотя ходили слухи, что пара собирается пожениться.

Лорак и Налчаджиоглу разводились со скандалом. Около трех лет назад в Сети поползи слухи, что бизнесмен изменил певице. Оказалось, что сплетни были правдивыми. Налчаджиоглу завел роман на стороне с моделью. Лорак, узнав о предательстве, тут же подала на развод. Артистка признавалась, что разрыв был мучительный. В какой-то момент звезда даже сомневалась, стоит ли разводиться, надеялась, что все образуется. Лорак было жаль, что ее брак распался после 14 лет счастья.

После развода знаменитость отобрала у экс-мужа его долю в совместном бизнесе. Налчаджиоглу недолго был один.