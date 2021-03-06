Почему Кобзона похоронили рядом с простыми смертными

Почему Кобзона похоронили рядом с простыми смертными
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Сестра покойного артиста рассказала о том, с какими трудностями пришлось столкнуться при погребении родных

Иосиф Кобзон ушел из жизни в 80-летнем возрасте в 2018 году. Однако похороны народного артиста состоялись не на Новодевичьем кладбище, а на простом погосте в юго-западной части Москвы, на Востряковском кладбище, где похоронили ближайших родственников певца.

Гелена Кандель, сестра покойного, призналась, что осматривала место с братом еще при его жизни – когда женщина хоронила мужа и выбирала участок. Сам Иосиф оказался не в восторге от кладбища – места были в самой глубине погоста, вокруг густого леса.

Однако директор кладбища отказался предоставлять землю на центральной аллее. В ответ Кобзон пригрозил ему информационным скандалом за то, что лауреата Госпремии не дают нормально похоронить.

Позднее Кобзон купил там же место для своей матери, попросив, чтобы его захоронили рядом с ней. Вдове ныне покойного артиста, Нелли, пришлось за это выложить миллион рублей, передает "Экспресс газета".

"Видно, брат его не заслужил. А сейчас я купила землю у могилы мамы", – рассказала Гелена.

Недавно вдова Иосифа Давыдовича рассказала о том, как усыновила с мужем ребенка. Сейчас наследник звездной пары проживает в Армении, а когда прилетает в Россию, то встречается со своей неродной семьей. Нелли показала фото с приемным сыном, который уже давно достиг зрелого возраста.

В декабре Нелли Михайловна отпраздновала свое 70-летие, устроив пышное торжество в домашних условиях. Юбилей Кобзон отметила в кругу друзей, на котором оказались многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ГостьЛеана. Все любят роскошь,но не все могут себе позволить-ведь мы почти бедные,мы всё делаем сами и так,как выживают у нас люди?
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Все любят роскошь,но не все могут себе позволить.Народ и так молодец,при таких зарплатах,кое-как выживают. А И.Кобзон,он тоже простой смертный,но с хорошим голосом и талантом......
Гость157659
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гость
А он чё мля, не простой смертный? Бог? Вождь ленин, сталин? Иисус? Выше людей что ли? обычный певец своего времени, талантливый, вот и все.
ну они же любят роскошь - как в этой, так и в последней жизни
гость
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А он чё мля, не простой смертный? Бог? Вождь ленин, сталин? Иисус? Выше людей что ли? обычный певец своего времени, талантливый, вот и все.
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