Джанабаева впервые показала своего младшего сына

Джанабаева впервые показала своего младшего сына
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Поклонники наконец-то смогли разглядеть шестилетнего Луку

Звездная исполнительница Альбина Джанабаева неожиданно для поклонников опубликовала в своем "Сториз" кадр, на котором позирует вместе с младшим сыном Лукой.

Подписчики и преданные поклонники звезды давно в курсе о том, что Альбина никогда не балует их семейными фотографиями. Поэтому появление шестилетнего сына Меладзе в ее микроблоге стало для многих неожиданностью. Правда, на кадре можно разглядеть лишь половину лицы Луки, однако к откровениям Джанабаевой пользователи не привыкли.

Пара воспитывает еще и 17-летнего Константина, у которого недавно был день рождения. Недавно певица выложила фото со старшим сыном. Поклонники, наглядевшись на Костю, заявили, что наследник продюсера – весьма приятный молодой человек, у которого мамино лицо.

Судя по "Сториз", Альбина решила отдохнуть в преддверии праздничных дней. Звезда захотела прогуляться с сыном, отказавшись от макияжа и позволив себя побаловаться пиццей на тонком тесте. Судя по публикациям, звезда выглядела вполне счастливой, пишет Cosmopolitan.

instagram.com/albinadzhanabaeva

Отметим, что исполнительница замужем за Меладзе уже шесть лет. До брака у них и родился Константин, которого многие считают вылитой копией отца с глазами мамы.

Константину исполнилось 17 лет конце февраля. Певица явно довольна своим наследником, который так быстро возмужал. Знаменитость и не думала скрывать свои мысли, заявив, что считает Костю своей гордостью.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Байдена шантажируют из-за “Северного потока - 2”

Свои условия выдвинул сенатор-республиканец

Что опасно брать в кредит: эксперты предупредили россиян

Спонтанные решения могут привести к большим долгам - расплачиваться придется не один месяц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей