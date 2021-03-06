Поклонники наконец-то смогли разглядеть шестилетнего Луку

Звездная исполнительница Альбина Джанабаева неожиданно для поклонников опубликовала в своем "Сториз" кадр, на котором позирует вместе с младшим сыном Лукой.

Подписчики и преданные поклонники звезды давно в курсе о том, что Альбина никогда не балует их семейными фотографиями. Поэтому появление шестилетнего сына Меладзе в ее микроблоге стало для многих неожиданностью. Правда, на кадре можно разглядеть лишь половину лицы Луки, однако к откровениям Джанабаевой пользователи не привыкли.

Пара воспитывает еще и 17-летнего Константина, у которого недавно был день рождения. Недавно певица выложила фото со старшим сыном. Поклонники, наглядевшись на Костю, заявили, что наследник продюсера – весьма приятный молодой человек, у которого мамино лицо.

Судя по "Сториз", Альбина решила отдохнуть в преддверии праздничных дней. Звезда захотела прогуляться с сыном, отказавшись от макияжа и позволив себя побаловаться пиццей на тонком тесте. Судя по публикациям, звезда выглядела вполне счастливой, пишет Cosmopolitan.

Отметим, что исполнительница замужем за Меладзе уже шесть лет. До брака у них и родился Константин, которого многие считают вылитой копией отца с глазами мамы.

Константину исполнилось 17 лет конце февраля. Певица явно довольна своим наследником, который так быстро возмужал. Знаменитость и не думала скрывать свои мысли, заявив, что считает Костю своей гордостью.