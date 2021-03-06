Артист тяжело пережил вынужденный развод

Покойный советский актер Андрей Миронов скончался в возрасте 46 лет. При этом актер всегда пользовался успехом у прекрасного пола, и сам же терял из-за женщин голову. Многие по сей день вспоминают роман артиста с актрисой Натальей Фатеевой.

Звезда была старше молодого актера на 7 лет. После съемок в кинокартине "3+2" 21-летний Андрей решил сделать предложение Наталье. Та уже успела побывать замужем два раза, и назойливость Миронова изначально ее напрягала.

Впрочем, Наталью можно было понять: ничего, кроме юношеского пыла, молодой актер ей бы не смог дать. Поэтому, как однажды рассказал биограф Федор Раззаков, она лишь ограничивалась снисхождением к Миронову, который постоянно оказывал ей знаки внимания.

Тем не менее, у пары были отношения. В студенческие годы родители предоставили Миронову отдельную жилплощадь – там его и навещала Фатеева, которая однажды ответила "да" после длительных уговоров на женитьбу.

Артист витал в облаках от такого счастья, однако его мама, Мария Владимировна, очень испугалась, что сын женится на зрелой женщине.

Когда Андрей появился дома с Фатеевой и ее трехлетним сыном Вовой на даче, мальчик спросил: "Мама, это будет наша дача?".

Мария Владимировна взбесилась до крайности, и принялась переубеждать сына. Андрей в итоге сдался. Неизвестно, какие доводы они приводила сыну, однако наследник в итоге развелся с возлюбленной. Правда, не без боли – артист буквально рыдал, сообщает "Экспресс газета".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, чем закончился брак Андрея Миронова с Екатериной Градовой после пяти лет совместной жизни.