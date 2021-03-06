Духи и кружевное белье: на что Дрожжина потратила деньги Баталовой

Духи и кружевное белье: на что Дрожжина потратила деньги Баталовой
Наталья Дрожжина. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
В распоряжение СМИ попали чеки и выписки с банковских счетов

Артистка Наталья Дрожжина приобретала дорогостоящие духи с нижним бельем, расходуя средства с банковских счетов Марии Баталовой, пока заботилась о семье артиста Алексея Баталова. Как пишут СМИ, звезда прекрасно была осведомлена о сумме, которая хранились на счетах семьи покойного актера.

Дрожжина и Цивин утверждают, что средства шли исключительно на помощь Баталовым. Семья актера в скором времени потребовала все чеки – за прошедшие три года.

Сама Мария обнаружила, что десятки тысяч тратились на мелочи и овощной отдел. А еще имеется отдельный чек на 32,5 тыс. рублей – средства были потрачены на парфюмерию. В ноябре позапрошлого года кто-то расплатился за них картой Баталовой.

По словам журналиста Алены Волковой, Цивин и Дрожжина всегда дарили подарки гостям – ни один журналист не ушел с пустыми руками после общения с парой.

Также имеются чеки практически на 15 тыс. рублей из магазина женского нижнего белья. А в начале января 2020 года была совершена покупка на 11 тысяч – столько стоили эротичные кружевные аксессуары.

Также за это время со счета Баталовой сняли 1 миллион рублей. В назначении указывался кинофестиваль "Журавли". Довольно странно, с учетом того, что Дрожжина заявляла, что все затраты на мероприятие оплатило правительство Владимирской области.

Сам Цивин же утверждает, что никакой речи о грабеже нет – пара лишь помогала семье Баталова, передает НТВ.

Ранее стало известно о связи Дрожжиной с цыганским бароном до брака с Цивиным.

Егор МАЛКОВ

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