На имени Примадонны пытались нажиться

Громкий скандал разразился вокруг легендарной певицы Аллы Пугачевой. Знаменитость никак не ожидала, что ее давний приятель модельер Вячеслав Зайцев опустится до того, чтобы зарабатывать на ее имени.



Неприятный инцидент произошел во время празднования дня рождения кутюрье. Алла Борисовна по старой дружбе почтила мероприятие своим присутствием. А в это время провалившийся в финансовую дыру Зайцев решил прибегнуть к подлому трюку. Он открыл продажу билетов на праздник с Пугачевой за 15 тысяч рублей.

В итоге куча фанатов обзавелись пригласительными и атаковали Примадонну на мероприятии. При этом раскошелившимся поклонникам пообещали беседу с знаменитостью, а также совместные фотографии. Однако саму Аллу Борисовну об этом не предупредили.

Заплатившие за возможность прикоснуться к звезде эстрадного олимпа не давали Пугачевой прохода. В какой-то момент Алла Борисовна чуть не разрыдалась. В конце концов, расстроенная и оскорбленная певица спешно покинула вечеринку, даже не притронувшись к еде. О скандальном инциденте рассказали в эфире программы "Ты не поверишь!"

Напомним, финансовые проблемы Вячеслава Зайцева связаны с войной за его Дом моды. Как пояснил сотрудник модельера Расул Ахмедов, Дом погряз в долгах. Поэтому кутюрье решил нажиться на Примадонне – он планировал обогатиться на этой вечеринке на 300 тысяч рублей.

Кстати, недавно певец Александр Глызин приоткрыл завесу над личной жизнью Аллы Пугачевой. Когда-то Примадонна устраивала настоящий загулы с молодыми музыкантами.