Сестра связала смерть Кобзона с пророчеством Глобы

Сестра связала смерть Кобзона с пророчеством Глобы
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Она уверена, что певец мог прожить дольше, если бы не поверил словам астролога

В последние годы жизни Иосиф Кобзон пытался победить рак. Дорогостоящие процедуры, постоянная терапия, лечение экспериментальным препаратом оказались бессильны перед настроем певца, которое сильно подкосилось из-за услышанного пророчества. 

Сестра Кобзона Гелена Кандель рассказала, что артист боролся с недугом 15 лет. Она полагает, что он мог прожить еще дольше, но в судьбу ввязались сказанные Павлом Глобой еще в начале 90-х слова.

Тогда они путешествовали вместе со знаменитым астрологом в круизе. Глоба взялся предсказать Кобзону судьбу, но хорошего ему не сказал. Сестра артиста рассказала, что сиделя рядом и все слышала. 

"Похороните всех друзей, справите 80-летие и уйдете сами", – озвучила она предсказание "Экспресс Газете". 

Кандель говорит, что эти слова сильно повлияли на ее эмоционального брата. Позже она поняла, что весь оставшийся с того момента период Иосиф Кобзон попросту сидел и ждал смерти. 

В последние дни, когда его уже поместили в клинику, артист постоянно хандрил, считая, что дни его сочтены. Он отказывался от еды, лечения. Родные просили врачей что-то предпринять, но они лишь разводили руками: "Не старайтесь, ничего уже сделаешь: он перестал бороться и уже приготовился уйти". 

Сестра Кобзона полагает, что если бы артист не вопринял предсказание так близко к серду, то мог прожить еще дольше. 

Ранее Кандель рассказала, почему ее брата похоронили рядом с простыми людьми, а не как знаменитость – рядом с артистами. 

Роман ИГНАТОВ

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